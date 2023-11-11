شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الكويت الكويتى 16/ 12 فى الشوط الأول بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 16 / 12، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة فى السعودية.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز بعد الخسارة أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26، فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أول مواجهات البطولة الثلاثاء الماضى.

وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.