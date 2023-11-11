شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لليوم السابع: أنا بريء من اعتزال متعب واتظلمت مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ منحت محمد صلاح شارة قيادة المنتخب وليس كيروش ـ فيتوريا يحتاج بطولة للحكم على تجربته مع المنتخب

ـ من حق جماهير الأهلي تقلق بعد خسارة بطولتين

ـ تعرضت للظلم فى المنتخب

ـ الأهلى يحتاج 3 لاعبين فى يناير

ـ محمد صلاح متواضع ويتعامل بحرص فى المنتخب

ـ لم أحصل على الشرط الجزائى فى عقدى مع اتحاد الكرة ورفضت مقاضاتهم

ـ صن داونز ليس عقدة.. الأهلى أكبر من أى نادٍ فى أفريقيا

من القلعة الحمراء انطلقت مسيرته الكروية لاعباً ومدرباً، ليسطر الإنجازات مع النادى الأهلى فى البطولات المحلية والأفريقية، حيث تعتبر بطولة دورى أبطال أفريقيا 2012، هى الأبرز فى مشواره التدريبى مع الأهلى، بعدما نجح فى التتويج باللقب المفضل لدى عشاق القلعة الحمراء على حساب الترجى التونسى، كما خاض أيضاً تجربة قصيرة وناجحة مع المنتخب الوطنى لم يتعرض خلالها لأى هزيمة رغم رحيله سريعاً عن المنتخب، حسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى ومنتخب الفراعنة، والمدرب الحالى لفريق الزوراء العراقى تحدث لـ"الخليج 365"، عن تجربته مع منتخب الفراعنة والأهلى وعديد من الأمور فى الحوار التالي:

ـ كيف تسير تجربتك مع الزوراء العراقي؟

تجربتى مع الزوراء تسير بمنحنى جيد وبدأ الفريق فى الاستقرار الفنى وانعكس ذلك على النتائج، ودعم يناير سوف يساعد الفريق بشكل جيد.

ـ ما تقييمك لأداء المنتخب حاليا مع فيتوريا؟

المنتخب مع فيتوريا يسير بشكل جيد، ولكن إلى الآن لم يخض بطولة ويمكن وقتها الحكم عليه.

ـ كيف تقيم تجربتك فى تدريب المنتخب الوطنى؟

تجربتى مع المنتخب بالنسبة للنتائج ناجحة جدا، ولكن كورونا وحالة التخبط التى كانت موجودة وعدم دعم الأندية للمنتخب وقتها لم يساعدنا على تقديم أداء جيد.

ـ هل يحظى محمد صلاح بمعاملة خاصة فى المنتخب؟

محمد صلاح حريص جداً أثناء وجوده مع المنتخب فى كل تصرفاته ويتعامل بتواضع وبشكل جيد مع الجميع.

ـ لماذا لم يلتزم المنتخب بترتيب اللاعبين فى شارة القيادة؟

المنتخب وشارة الكابتن كانت غير منظمة أثناء وجودى، ولكن أنا من أخذت قرار إعطاء الشارة إلى محمد صلاح وليس كيروش، كما صرح أثناء وجوده وللأسف الإعلام لم يعترض على ذلك عندما أعلن كيروش أنه من منح الشارة إلى محمد صلاح !!!!

ـ 6 انتصارات و4 تعادلات ولم تتعرض لأى هزيمة.. لماذا رحلت عن المنتخب؟

6 انتصارات و4 تعادلات والتأهل إلى أمم أفريقيا ومباراتان ونتأهل إلى كأس العالم ولكن مخطط من كانوا مسئولين فى اتحاد الكرة لتركيزهم على التعاقد مع مدرب أجنبى كعادتهم ولأسباب معلومة ولكن غير معلنة للجميع هى التى أدت إلى رحيلى عن المنتخب.

ـ ما هى حقيقة الخلاف على الشرط الجزائى فى إنهاء تعاقدك مع المنتخب؟

الشرط الجزائى فى عقدى مع المنتخب لم أحصل عليه ولم أقاضى اتحاد الكرة للحصول عليه، رغم أنه من حقى لاستيائى من الأحداث التى تمت من المسئولين، وكذلك رأيت أنه من العيب أن أقاضى اتحاد الكرة، ولكن كنت أرغب فى مقاضاة من تلاعبوا بصيغة العقد.

ـ ما هو تقييمك لأداء الأهلى فى الفترة الأخيرة مع كولر؟

أداء الأهلى فى الفترة الأخيرة، بدأت الجماهير والإدارة يشعرون بالقلق نتيجة خسارة السوبر والخروج من بطولة الدورى الأفريقي.

ـ برأيك ما هى المراكز التى يحتاج الأهلى إلى تدعيمها فى يناير؟

الأهلى يحتاج مهاجم صريح رأس حربة مميز، ويحتاج لاعب ناحية الشمال يلعب بيمينه، ويحتاج نصف ملعب مركز 8

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ـ البعض يتهمك بأنك سبب اعتزال النجوم مثل عماد متعب وخروج غالى للإعارة كيف ترى ذلك؟

أنا لم أكن سببا فى اعتزال عماد متعب، وعند عودة عماد من السعودية من فريق التعاون كنت رحلت عن الأهلى ولم أكن أنا من رفض قيده وقتها.

ـ برأيك هل أصبح صن داونز أصبح عقدة للنادى الأهلي؟

صن دوانز ليس عقدة للأهلى، الأهلى أكبر من أى نادٍ فى أفريقيا، ماينفعش نقول أصبح عقدة للأهلي.

ـ بكارى جساما.. ماذا يعنى لك هذا الاسم خاصة بعد نهائى أفريقيا 2017؟

بكارى جساما حكم جيد، ولكنه ينفذ تعليمات عامة وخاصة فى بعض المباريات.

ـ ما هى أغلى بطولة حصدتها مع الأهلى؟

أغلى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2012.