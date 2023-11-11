شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة بطل السلاح يتأهل إلى دور الـ16 فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ 16 بكأس العالم للشيش المقام فى تركيا، بالفوز على بطل كوريا الجنوبية فى دور الـ32 بنتيجة 15 / 13 . وفاز حمزة فى دور الـ 64 الرئيسى على بطل المجر بنتيجة 15 / 11 .

وسبق وحقق البطل المصري محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، ذهبية تاريخية بالفوز على بطل هونج كونج فى المباراة النهائية بكأس العالم للكبار مدينة أكابولكو المكسيكية مايو الماضى.

من ناحية أخرى، رفض محمود السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، مصافحة لاعب إسرائيل فى كأس العالم لسيف المبارزة فى سويسرا، وقام السيد بذلك بعد الفوز على لاعب الاحتلال إسرائيلى بنتيجة 5/0، حيث يتضامن لاعب منتخب مصر للسلاح مع القضية الفلسطينية.

وقام لاعب إسرائيل بتقديم شكوى ضد بطل منتخب مصر بعد رفض مصافحته أمام الجميع فى منافسات كأس العالم.