شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة.. الشحات وتاو وموديست فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الاهلي اختبارًا محلياً جديداً اليوم حينما يلتقي مع الجونة فى بطولة الدوري المصري (دوري nile)، التي ستتوقف عقب مباراة اليوم لانشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس. ‏

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - أنتوني موديست.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيها وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 3 ، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.