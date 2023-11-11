شكرا لقرائتكم خبر عن عداءة عمياء تتزوج مرافقها في السباقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما قطعت أميالاً في سباقات الماراثون معه منذ 2016، قررت عداءة عمياء تدعى كيلي بارتون من حي ساوثبورت في ميرسيسايد الزواج بمرافقها في السباقات مايك ليذربارو.

وقالت كيلي على حسابها تحت صورة زفافهما: «قبل 7 سنوات التقيت بهذا الشخص الرائع وارتبطت معه إلى الأبد».

وشاركت كيلي مؤخراً في سباقات الحدائق العامة مع مرافقها الذي تبرع بمرافقة العدائين الفاقدي البصر منذ بارألمبي لندن 2012 وعلقت: «أحببت فوراً سباق الحدائق العامة بسبب الناس والمجتمع والتشجيع. من الرائع أن تركض برفقة نفس الشخص لأن الثقة تبنى بشكل طبيعي».