شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يواصل نتائجه الجيدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

واصل فريق الزوراء نتائجه الجيدة بعد أن حقق فوزه الثاني على مضيفه فريق الحدود 1- 0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي»، وهي ضمن منافسات الجولة 4 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتمكن المحترف النيجيري كريستوفر جون من تسجيل هدف الزوراء والمباراة الوحيد في الدقيقة 49.

ورفع الزوراء رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد الحدود عند 7 نقاط أيضاً إلا أنه تراجع إلى الموقع الخامس بفارق الأهداف.

وقال المصري حسام البدري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: « نلعب تحت ظروف صعبة بسبب ضغط جدول المباريات والترحال المستمر. ومع ذلك فريقي قدم أداءً كبيراً أمام الحدود، وأقدم شكري لجميع اللاعبين على روحيتهم وإصرارهم على الفوز. فنحن كنا نعرف أننا سنقابل فريقاً محترماً، لذلك لعبنا بانضباط تكتيكي عالٍ. ولا أنسى أن أشير إلى أن المساندة الجماهيرية من قبل جمهور الزوراء طيلة وقت المباراة ساعدتنا على الفوز».

بينما قال عادل نعمة، مدرب فريق الحدود: «لم نظهر بالمستوى المطلوب في المباراة، والغيابات أثرت في الفريق بشكل كبير. علماً أن الزوراء لم يخلق فرصاً كثيرة خلال اللقاء، والمساندة الجماهيرية في المدرجات ساعدتهم كثيراً، حتى الهدف جاء من خطأ فردي. بينما وقت مراجعة تقنية (فار) من قبل حكم المباراة أثر في سير المباراة».

كما فاز فريق كربلاء على مضيفه فريق النجف 2-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «النجف الدولي».

سجل هدفي كربلاء المحترف سامي هين ونور المصطفى في الدقيقتين 54 و88.

ورفع كربلاء رصيده إلى 5 نقاط ليكون بالموقع السابع، فيما تجمد رصيد النجف عند 5 نقاط بالمركز العاشر.

وقال المصري حمزة الجمل، مدرب فريق النجف: «أعتذر جداً من جماهير النجف للخسارة. قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، لكن للأسف تراجع الأداء في القسم الثاني وحاولنا تدارك ذلك من خلال تعزيز خط الهجوم، لكن حاسة التهديف لم تحدث، وكانت مشكلتنا في الكرات الطويلة. كذلك الهدف الأول أثر وهز نفسية اللاعبين».

من جهته، قال حيدر عبودي، مدرب فريق كربلاء: «حققنا شيئاً كبيراً بالفوز على فريق النجف وإحراز النقاط الثلاث، وهذا فوز مهم لنا قبل التوقف».

فيما انتهت مباراة فريق القاسم مع ضيفه فريق نفط البصرة التي جرت على ملعب «الكوت الأولمبي» بالتعادل 0 – 0.

ورفع القاسم رصيده إلى 7 نقاط بالمركز السادس، فيما أصبح رصيد نفط البصرة 5 نقاط بالموقع الثامن.

وبذات النتيجة انتهت مباراة فريق زاخو مع ضيفه فريق الطلبة، التي جرت على ملعب «زاخو الدولي» في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.

وقدم الفريقان مباراة جيدة، حيث نجح أحمد صلاح، مدرب الطلبة الجديد في إعادة الروح للاعبي فريقه الذين أهدروا بعض الفرص السانحة للتسجيل، بينما حاول لاعبو زاخو التسجيل، إلا أن محاولاتهم كانت تضيع بسبب صلابة دفاع الطلبة.

ورفع زاخو رصيده إلى 3 نقاط بالمركز 17، فيما رفع الطلبة رصيده إلى 4 نقاط بالترتيب13.