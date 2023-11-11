شكرا لقرائتكم خبر عن روماريو يعود لكرة القدم رئيساً لنادي أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الأسطورة البرازيلي روماريو (57 عاماً) لعالم كرة القدم بعد انتخابه رئيساً لنادي أمريكا المنافس بدوري الأقاليم، وحصل روماريو على 54 صوتاً في مجلس إدارة نادي مدينة ريو دي جانيرو رغم حاجته إلى 30 صوتاً فقط.

وسيبدأ بطل العالم 1994 وظيفته الجديدة في 6 يناير 2024 وتنتهي ولايته في نهاية 2026 وستكون مهمته إعادة نادي أمريكا الملقب بـ«ميكاو» للمنافسة في الدوري المحلي، الذي غاب عنه منذ بضع سنوات.

وتقدم ايدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالتهاني لنجم برشلونة وفالنسيا السابق وقال:«إنه بطل عالم وبمسيرة فريدة من نوعها في الملاعب وأنا واثق أنه سيستغل خبرته في منصبه وأتمنى لروماريو النجاح في تحد جديد».