شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يسعى إلى تعزيز صدارته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تختتم، السبت مباريات الجولة 4 من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 3 مباريات في بغداد ومحافظة واسط.

يلتقي فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق أمانة بغداد على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط، نفط ميسان المنتعش جداً بفوزه الكبير في الجولة الماضية برباعية نظيفة على الطلبة، يسعى إلى تحقيق فوز جديد ليؤكد أن ما حصل في تلك المباراة لم يكن مجرد صدفة أو مفاجأة، بينما يحاول أمانة بغداد أن يهرب من المركز 19 «قبل الأخير» من الآن عبر تحقيق الفوز، لأنه الوحيد الذي يساعده على ذلك.

أهم المباريات هي التي تجمع فريق الكرخ مع ضيفه فريق القوة الجوية التي ستجري على ملعب «الساحر أحمد راضي» في بغداد، الكرخ يحاول جاهداً إيقاف سلسلة نجاحات منافسه الجوية سواء من خلال الفوز أو حتى التعادل إن حصل عليه، فإنه سيكون مقبولاً بكل تأكيد بسبب الفوارق الكبيرة بين لاعبي الفريقين، بينما القوة الجوية الذي يتصدر قائمة الترتيب الآن برصيد 9 نقاط، يسعى إلى تعزيز الصدارة عبر تحقيق فوز جديد، وهو مؤهل لذلك بسبب ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه بعد نجاحهم في الفوز بالمباريات الثلاث الماضية، وكذلك فوزهم الأخير على اتحاد جدة السعودي ضمن بطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

آخر المباريات ستجمع فريق الكهرباء مع ضيفه فريق النفط التي ستقام على ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد.

فريق الكهرباء وبرغم خسارته أمام أربيل في الجولة الماضية بركلة جزاء جاءت في الوقت بدل الضائع، إلا أنه تخلص من ترسبات تلك الخسارة بعد فوزه على ضيفه الوحدات الأردني 3 -1 ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. بينما يسعى النفط إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام فريق الحدود، وهذا التعويض لا يتم إلا من خلال تحقيق الفوز، وهو يمتلك القدرة على ذلك بسبب خبرة مدربه باسم قاسم وتواجد بعض المحترفين الجيدين في صفوفه.