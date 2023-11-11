شكرا لقرائتكم خبر عن نجم «بريميرليغ» وراء لكم شقيق راشفورد لخطيبته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن السبب الحقيقي الذي دفع داين، شقيق نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ومدير وكالة اللاعبين التي تمثل المهاجم، على لكم خطيبته أندريا بوسرنيا وأم طفله (14 شهراً) أثناء رحلة سياحية في الولايات المتحدة.

وتورط داين بعد القبض عليه بتهمة «عنف منزلي» بقضية قانونية وسيمثل أمام المحكمة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وتبين أن سبب لكمه صديقته هو عثوره على رسائل من نجم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بهاتفها. ولم تكشف صحيفة «الصن» عن هوية النجم لكن ذكر التقرير أن داين دفع صديقته في سيارة الأوبر قبل وصولهما فندق كمبتون أنغلر بمدينة ميامي.

وقالت الضحية في تقرير الشرطة إنها كانت تحاول الحصول على باسوورد الشبكة من استقبال الفندق كي تعطل دخول داين على حساباتها في هاتفها الذي كان معه لكنه ظن أنها تتصل بالشرطة وتشاجر معها في الغرفة لفظياً ثم لكمها بقبضته مرتين بحضور شقيقته شانتيل الموكلة برعاية طفلهما.

وقالت شانتيل في شهادتها إن شقيقها غضب وضرب الخزانة بقبضته لكنها لم تره يلكم خطيبته مطلقاً فيما ذكر تقرير الشرطة أن كادر الفندق شاهد الضحية والدم ينزف من أنفها في الساعات الأولى من صباح 20 أكتوبر.

وألقت الشرطة القبض على داين في الساعة الثالثة والنصف فجراً ولم يرد في التقرير اصطحاب خطيبته المرتبط بها منذ 4 سنوات، للمستشفى لكن تم وضعها في غرفة أخرى بالفندق لأنها قالت إنها لا تشعر بالأمان.

ودفعت شانتيل مبلغ الكفالة (1500 دولار) بعد تعهد داين بعدم الاتصال بخطيبته أو الاقتراب منها ووقع على وثيقة ينفي بها تهمة العنف المنزلي قبل جلسة المحكمة نهاية الشهر.