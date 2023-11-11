شكرا لقرائتكم خبر عن جريليش ينفي تصريحات مدرب كراولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

نفى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي جاك جريليش تصريحات مدرب كراولي السابق جون جريجوري التي قال فيها إنه تسبب بإخراجه من مباراة بسبب شجار جريليش عندما كان لاعباً لفريق نوتس كاونتي معه على خط التماس في 2013.

وفي التفاصيل، أمضى جريليش (28 عاماً) موسم 2013-2014 معاراً في نوتس كاونتي من فريقه أستون فيلا ولعب لفريق الدرجة الأولى 38 مباراة سجل فيها 5 أهداف، لكن مدرب كراولي تاون حينها، جريجوري، قال: «أنا في الواقع تسببت في إخراج جاك جريليش. كان معاراً في نوتس كاونتي من فيلا وبسن الـ18 أو الـ19 حينها وكنت كلما يقترب جاك من دكة فريقي أقول له: «جاك جريليش الوغد وأستون فيلا هراء، لا عجب أنهم أرسلوك لنوتس كاونتي لأن لا أحد يريدك هناك».

مدرب كاونتي أخرجه من المباراة وبعد ذلك عاد جاك للمنزل وأخبر والده ثم تحدث والده مع أحد أصدقائي وقال له: «يا هذا، ما بال صديقك جريجوري يلاحق ابني جاك؟» فرد عليه صديقي: «تسببت بإخراجه بسبب هذا أليس كذلك؟».

ونفى جريليش الواقعة عبر حسابه في إنستجرام وكتب: «جون جريجوري، الحلقة رقم 1 من القصص التي لم تحدث أبداً، يا له من مهرج».

وفاز كراولي تاون بتلك المباراة بهدف مارك كونولي، وجريليش استبدل في الدقيقة 66 من المباراة وسبق لجريجوري أن درب أستون فيلا، فريق جريليش السابق، بين أعوام 1998 و2002، كما درب ويكومب ووندررز وديربي كاونتي وكوينز بارك رينجرز.