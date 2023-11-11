شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يتحرر بعد إقالة سانتو ويسجل هاتريك في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل الهلال سلسلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري السعودي بعد فوزه الجمعة على ضيفه التعاون 2-0 على ملعب الملك فهد الدولي ضمن الجولة الثالثة عشرة، في حين سجل الفرنسي كريم بنزيمة ثلاثية في لقاء فوز فريقه اتحاد جدة على أبها 4-2.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 35 نقطة مبتعداً سبع نقاط عن غريمه النصر الذي تبقت له مباراة أمام الوحدة السبت، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.

يدين الفريق العاصمي بفوزه الحادي عشر إلى الصربي ميتروفيتش الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 89 ومحمد كنو في الدقيقة 90+9.

وعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة تألق الفرنسي كريم بنزيمة وقاد اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه أبها 4-2 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة نقلته للمركز الخامس وبقي أبها على رصيده 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتألق بنزيمة في أول مباراة يخوضها «العميد» بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو، وكأن نجم ريال مدريد تحرر خططياً، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) من أصل الرباعية.

افتتح بنزيمة ثلاثيته الأولى في الدوري من ركلة جزاء في الدقيقة 38 قبل أن يضيف هدفين بعد ذلك في الدقيقتين 67 و69 وسجل كورنادو في الدقيقة 54، بينما سجل لأبها أكامبي وفهد الجميعة في الدقيقتين 51 و85.