شكرا لقرائتكم خبر عن مناف يونس يبتعد عن «أسود الرافدين» وسعد ناطق يعوضه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تسببت الإصابة التي تعرض لها مناف يونس، لاعب فريق الشرطة الأول لكرة القدم خلال مباراة فريقه مع أربيل ضمن دوري نجوم العراق بإبعاده عن تشكيلة منتخب أسود الرافدين الذي يواجه منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن تصفيات مونديال 2026 في 16 و21 من الشهر الحالي.

وأكد مناف يونس عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تعرضه للإصابة بكسر في إصبعين باليد اليمنى أمام فريق أربيل ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق.

وقد خلت القائمة التي أعلنها الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم من اسم اللاعب مناف يونس.

واستعان كاساس بالمحترف في صفوف فريق أبها السعودي سعد ناطق، ليكون بدلاً من مناف يونس.

ويشغل اللاعب مناف يونس مركز قلب الدفاع في صفوف المنتخب العراقي الأول وفريق الشرطة، وهو من اللاعبين الشباب الذين صعدوا بسرعة من فريق الكرخ إلى المنتخب العراقي، ثم انتقل إلى فريق الشرطة قبل موسمين وأسهم بفوزه بلقب الدوري العراقي في الموسمين الماضيين، وكانت البصمة الكبيرة للاعب مناف يونس قد تمثلت بتسجيله هدف الفوز القاتل للمنتخب العراقي في مرمى منتخب سلطنة عُمان في المباراة النهائية لخليجي 25 في البصرة مطلع هذا العام.