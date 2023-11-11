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بث مباشر.. لمباراة الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

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ياسر رشاد - القاهرة -  تستضيف المملكة العربية ، النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، للعام الخامس على التوالي بمشاركة 12 فريقًا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات فيما تضم كل منها 3 فرق.

 

البث المباشر.. لمباراة الأهلي والكويت الكويتي بكأس العالم للأندية لكرة اليد:

 

 ويخوض فريق يد الأهلي مباراة ينتظرها عشاق المارد الأحمر أمام الكويت الكويتي في مونديال اليد للأندية 2023، لتحديد المراكز من 5 الخامس وحتى الثامن بالبطولة.

 

 وكانت البداية للمارد الأحمر فى كأس العالم للأندية تحقيق الفوز على نظيره النور السعودي بنتيجة (38-20)، وتلقي الخسارة على يد الإسباني بنتيجة (26-37).  

 

 على الجانب الآخر، فاز الكويت الكويتي على يونليو الأرجنتيني بنتيجة (41-29)، وخسر أمام فوخس برلين الألماني بنتيجة (28-37).

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والكويتي في كأس العالم للأندية: 

 تذاع مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023 بنسختها الحالية التى تحتضنها المملكة العربية السعودية عبر شبكة  قنوات SSC السعودية بشكل حصري وتبث اللثاء عبر شاشتها SSC 3 HD، بجانب مشاهدة المباراة عبر منصة VIP من خلال الانترنت.

 

موعد مباراة الأهلي والكويت في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023

 تقرر انطلاق أحداث مباراة الأهلي والكويت الكويتي فى تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهر اليوم، بتوقيت مصر، الواحدة والربع بتوقيت السعودية.

بث مباشر.. الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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