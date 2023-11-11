قائمة الأرجنتين لمواجهة البرازيل وأورجواي في تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة اللاعبين للمشاركة في المباراتين القادمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع الأرجنتين بكل من البرازيل وأوروجواي.
قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي:
حراسة المرمى:
إيميليانو مارتينيز
فرانكو أرماني
خوان موسو
خط الدفاع:
جونزالو مونتييل
بابلو مافيو
ناهويل مولينا
جيرمان بيزيلا
كريستيان روميرو
لوكاس كوارتا
نيكولاس أوتاميندي
ماركوس أكونا
فرانشيسكو أورتيجا
نيكولاس تاجليافيكو
خط الوسط:
لياندرو باريديس
جويدو رودريجيز
إنزو فيرنانديز
إزيكويل بالاسيوس
رودريجو دي بول
جيوفاني لو سيلسو
أليكسيس ماك أليستر
باولو ديبالا
خط الهجوم:
آنخيل دي ماريا
ليونيل ميسي
جوليان ألفاريز
لاوتارو مارتينيز
نيكولاس جونزاليس
لوكاس أوكامبوس