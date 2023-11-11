قائمة الأرجنتين لمواجهة البرازيل وأورجواي في تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة اللاعبين للمشاركة في المباراتين القادمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع الأرجنتين بكل من البرازيل وأوروجواي.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي:

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز

فرانكو أرماني

خوان موسو

خط الدفاع:

جونزالو مونتييل

بابلو مافيو

ناهويل مولينا

جيرمان بيزيلا

كريستيان روميرو

لوكاس كوارتا

نيكولاس أوتاميندي

ماركوس أكونا

فرانشيسكو أورتيجا

نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط:

لياندرو باريديس

جويدو رودريجيز

إنزو فيرنانديز

إزيكويل بالاسيوس

رودريجو دي بول

جيوفاني لو سيلسو

أليكسيس ماك أليستر

باولو ديبالا

خط الهجوم:

آنخيل دي ماريا

ليونيل ميسي

جوليان ألفاريز

لاوتارو مارتينيز

نيكولاس جونزاليس

لوكاس أوكامبوس