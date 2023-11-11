ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق ريال مدريد نظيره فالينسيا، فى المباراة التى تجمعهما فى اطار الإسبوع الثالث عشر، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتقرر اذاعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للدوري الإسباني، وتبث اللقاء عبر شاشتها .

التعليق الصوتى..

وتم اسناد التعليق الصوتى لمباراة ريال مدريد وفالنسيا الليلة فى بالجولة الـ 13 بالليجا الإسبانية الى عصام الشوالى معلقًا صوتيًا.

وحصل ريال مدريد على نقطة بالجولة الماضية بالدوري الإسباني بعد التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو بالجولة الـ 12 من البطولة، فيما حقق فالنسيا الفوزعلى غرناطة بهدف نظيف ضمن منافسات ذات الجولة من البطولة.