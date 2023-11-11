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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة لوتون تاون.. راشفور يقود الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق مانشستريونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، نظيره لوتون تاون مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد الجولة الـ 12 لمباريات .

 

تشكيل مانشستر يوناتيد المتوقع الليلة

حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: ماجواير، دالوت، بيساكا وإيفانز.

الوسط: مكتوميناي، إريكسن وبرونو فرنانديز.

الهجوم: راشفورد، هويلوند وجارناتشو.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد و لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق لوتون تاون، على ملعب أولد ترافورد، ، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية .

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ولوتون عبر قناة beIN Sports 1.

 

مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة تفوقه أمام لوتون

يمتلك فريق مانشستر يونايتد 18 انتصارا متتاليا على ملعبه أمام لوتون، وذلك منذ عام 1899، حيث تعتبر مواجهة اليوم، الأولى بينهما في الدوري منذ التعادل (1-1) على ملعب كينيلورث رود في أبريل 1992.

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يأتي لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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