الأهلي يفوز على الكويت الكويتي بكأس العالم للأندية لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق رجال كرة اليد، بالنادي الأهلي تحقيق فوز مهم على نظيره الكويت الكويتي، فى المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، ليضرب موعدًا لخوض مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية فى المملكة العربية السعودية.

الأهلي يتخطى الكويت الكويتي بمونديال اليد:

تخطى رجال يد الأهلي عقبة الكويت الكويتي بنتيجة (35 ـ 25)، وينتظر ملاقاة الفائز من مباراة الخليج السعودي والنجمة البحريني غدًا الأحد لتحديد المركزين الخامس والسادس بالمونديال.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر نظيره الكويت الكويتى لملاقاة الخاسر من مواجهة الخليج والنجمة لتحديد المركزين السابع والثامن بكأس العالم.

واستهل المارد الأحمر مشواره ببطولة كأس العالم للأندية بالفوز على نظيره النور السعودي بنتيجة (38-20)، وتلقي الخسارة على يد برشلونة الإسباني بنتيجة (26-37).

على الجانب الآخر، فاز الكويت الكويتي على يونليو الأرجنتيني بنتيجة (41-29)، وخسر أمام فوخس برلين الألماني بنتيجة (28-37).