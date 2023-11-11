شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والجونة فى الدوري قبل لقاء اليوم؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلي اختباراً محلياً جديداً اليوم حينما يلتقي مع الجونة فى بطولة الدوري المصري (دوري nile)، والتي ستتوقف عقب مباراة اليوم لانشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز بها وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف، ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتان أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على الجونة فى عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف، والمغربي رضا سليم وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية.