شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أبو سليم الليبى لليوم السابع: نواجه الزمالك بروح الأشقاء وسنصعد معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي شكرى الخطوى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى أبو سليم الليبى، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة، خاصة أن بطل مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات الكبيرة فى أفريقيا.

وقال المدير الفني لـ أبو سليم الليبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك يستفيد منها فى موقعة الإياب وتدعم موقفه.

وأشار الخطوى إلى أنه سيواجه الزمالك بروح الأشقاء فى مباراة ستكون الروح الرياضية هى المسيطرة على الأجواء، متمنياً أن يصعد مع الزمالك إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف الخطوى، "عندنا فريق محترم جداً تسوده ترابط المجموعة والروح الانتصارية والمباراة بين أشقاء إن شاء الله تكون فى كنف الروح الرياضية والغلبة للأفضل يوم المباراة وإن شاء الله الزمالك وأبوسليم فى الدور القادم".

فى سياق متصل، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي و أيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.