شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي يشارك فى مباراة استعراضية بصحبة إنفانتينو وموتسيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى مباراة استعراضية بجنوب أفريقيا، شهدت أيضًا مشاركة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومجموعة من رؤساء ومسؤولى الاتحادات الأفريقية لكرة القدم، على هامش نهائي النسخة الأولى للدوري الأفريقي.

وأعرب الدرندلي عن سعادته بحضور نهائي النسخة الأولى للبطولة القارية الوليدة، والذي يجمع فريقى صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي فى الثالثة عصر غد الأحد.

ويخوض نادى الوداد المغربى نهائي الدورى الأفريقي ضد صن داونز الجنوب أفريقى، متسلحًا بأقوى خط هجوم فى البطولة، وذلك قبل مباراة الذهاب التي تقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء .

وسجل الوداد 5 أهداف في 4 مباريات من البطولة قبل ذهاب النهائي ضد صن داونز، كما يعد الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات بالفوز في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة ضد الترجى التونسى.

وفى المقابل، يتسلح صن داونز بأقوى خط دفاع في البطولة بعدم استقباله أي هدف في الدورى الأفريقي حتى الآن، والخروج بشباك نظيفة في الـ4 مباريات التي خاضها حتى الآن.

ومن المقرر أن يحصد الفائز ببطولة الدوري الأفريقي على جائزة مالية 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.