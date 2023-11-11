شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الجونة فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اليوم السبت، مع فريق الجونة باستاد خالد بشارة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة دوري Nile. وحقق المارد الأحمر فوزاً مهماً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للجونة 3.10 مليون يورو.

ويحتل الأهلى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيها وسجل لاعبةه 11 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف، ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري nile التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.