شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن أسماء المشاركين فى بطولة إنجلترا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين فى بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات - يناير 2024 وذلك على نفقتهم الخاصة، طبقاً للطلبات الواردة للاتحاد حتى تاريخه، وأصدر اتحاد الاسكواش بيانا متضمناً الأسماء جاء كالتالي:

أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة انجلترا الدولية للناشئين والناشئات - يناير 2024 وذلك على نفقتهم الخاصة طبقاً للطلبات الواردة للاتحاد حتى تاريخه.

علماً بأنه فى حال عدم المشاركة سوف يتعرض اللاعب أو اللاعبة للإيقاف نظراً لحرمان لاعب آخر يرغب فى المشاركة بالبطولة.

برجاء مخاطبة الاتحاد في حالة عدم المشاركة حتى لا يتعرض اللاعب او اللاعبة لأي عقوبات واعطاء فرصة للاعبين التاليين في الترتيب وذلك فى موعد أقصاه غداً صباحا حتى يتسنى مخاطبة إدارة البطولة بالأسماء المشاركة.