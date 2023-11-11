3 حكام يمثلون مصر في بطولة شمال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المقامة في تونس.

ويتكون طاقم التحكيم المصري من المشارك في بطولة شمال إفريقيا للشباب من هشام القاضي حكم الساحة والمساعد محمد مجدي سليمان والمساعد طارق مصطفي .

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب إلى تونس تمهيداً لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق 14 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتضم 22 لاعبا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا الأربعاء 15 نوفمبر الجارى، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقى منتخب مصر للشباب نظيره التونسي الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره فى البطولة أمام المغرب 21 من الشهر ذاته.