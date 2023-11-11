موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة، في الخامسة مساء اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة ( دوري nile ).

وتضم قائمة الأهلي لمباراة ، الجونة ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو.

وتذاع مباراة الأهلي والجونة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، في ختام مباريات الدوري قبل فترة التوقف