شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يكرم شرطياً لنيله الحزام الأسود في الكاراتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، المساعد أول أيوب محمد حسن من إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة بمناسبة حصوله على الحزام الأسود بدرجة 7 DAN من قبل الاتحاد الجورجي للكاراتيه؛ ليصبح بذلك أول منتسب في الشرطة يحصل هذه الدرجة على مستوى القيادات الشرطية بالدولة.

وجاء هذا التكريم على إنجازه الكبير الذي تحقق من خلال جهوده الاحترافية في رياضة الكاراتيه، وتعاونه المثمر مع الاتحاد الجورجي للكاراتيه.

وأشاد اللواء الشامسي باحترافية المساعد أول أيوب حسن في رياضة الكاراتيه التي تعد مصدر فخر لشرطة الشارقة، مشيراً إلى أنه من الكوادر التي تميزت باحترافها لرياضات الدفاع عن النفس عالمياً، مثنياً على جهوده في تعزيز سمعة إمارة الشارقة ومكانتها المرموقة على المستوى العالمي في المجال الرياضي، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية واللوجستية، وبما يدعم مسيرة الإمارة على وجه الخصوص، والدولة على وجه العموم، في الارتقاء بأعلى المستويات الرياضية.

وأعرب المساعد أول أيوب حسن عن شكره وتقديره لشرطة الشارقة، لتشجيعها المستمر لمنتسبيها على المضي قدماً في تحقيق التميز والنجاحات في شتى المجالات، والتي تعود بالنفع والعطاء على القيادة الرشيدة.