مدرب السعودية يختار 28 لاعبا للقائي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف المنتخب السعودي في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري منتخب باكستان على استاد نادي الفتح بالأحساء، قبل أن يحل ضيفًا على منتخب الأردن يوم 21 من الشهر ذاته على استاد عمّان الدولي.

وضمت قائمة مانشيني 28 لاعبا هم: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا ابتداء من يوم الأحد المقبل في محافظة الأحساء.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.