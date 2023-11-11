بايرن ميونخ يبحث الليلة عن صدارة الدوري الألماني علي حساب هايدنهايم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق بايرن ميونخ مساء اليوم السبت، نظيره فريق هايدنهايم في المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز ارينا ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري الألماني، وذلك بحثًا عن ملاحقة باير ليفركوزن المتصدر حتى الان والذي يرفض التفريط في الصدارة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم اليوم السبت في تمام الرابعة والنصف عصرا وتبث عبر بي إن سبورتس 5 إتش دي وبتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب بايرن ميونخ وهايدنهايم في الدوري الألماني

يخوض فريق بايرن ميونخ لقاء اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الأول برصيد 28 نقطة.

كما يتواجد هايدنهايم في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط ويبحث عن الفوز للابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويعتمد العملاق البافاري في صدام اليوم علي مهاجمه الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الذي يعتلي صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدف وبفارق هدف وحيد عن سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت والذي يمتلك 14 هدف.