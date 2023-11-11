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تشكيل توتنهام الرسمي لمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - اعلن أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، عن تشكيله الرسمي، الذى سيخوض به مباراة نظيره وولفرهامبتون في الجولة الـ 12 من الممتاز.

تشكيل توتنهام أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيمرسون رويال.

في خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي مطر سار، إيريك داير، بيير إميل هوبيرج.

في الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

ويلتقي ولفرهامبتون أمام توتنهام فى تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 ، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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