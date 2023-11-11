تشكيل توتنهام الرسمي لمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، عن تشكيله الرسمي، الذى سيخوض به مباراة نظيره وولفرهامبتون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

في خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيمرسون رويال.

في خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي مطر سار، إيريك داير، بيير إميل هوبيرج.

في الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

ويلتقي ولفرهامبتون أمام توتنهام فى تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 ، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.