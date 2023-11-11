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بلحاج يقود تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي في دوري نايل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ، التشكيل الذي يخوض مباراة الأهلي مساء اليوم السبت على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعه المؤجلة في الممتاز ، تحت مسي دوري نايل .

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تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي

  • حراسة المرمى: أحمد مسعود
  • وفي الدفاع: أحمد حسام، صبري رحيل، أحمد عبدالرسول، أحمد عبدالعزيز، محمد عبدالفتاح مراد
  • خط الوسط: أحمد بلحاج، أليو جاتا، أرنو راندريانانتيناينا، ايمن سعد.
  • الهجوم: جبريل شيكودي

ويجلس على مقاعد البدلاء: صبحي سليمان، سيف الدين حسن رمضان، حسام غانم، محمد الصباحي، اشرف مجدي، عبدالله هاشم، ممدوح خالد، محمد عماد، إمانويل لاكي يانج.

موعد مباراة الأهلي و الجونة في الدوري المصري الممتاز 

تبدأ مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و5 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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