ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر|مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري يلا شوت اليوم السبت 11-11-2023

بث مباشر |مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري يلا شوت اليوم السبت 11-11-2023 ، النادي الأهلي يتطلع إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة المحلية، حينما يواجه الجونة في مباراة مهمة على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة، والتي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، والساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

يتم نقل اللقاء على قناة أون تايم سبورت ON Time Sports 1 HD بتعليق المعلق الرياضي محمد عفيفي، ويقدم موقع ميركاتو داي تغطية شاملة لأحداث المباراة.

تأتي هذه المواجهة في سياق تصاعدي لأداء الأهلي في الدوري المصري، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في صدارة جدول الترتيب.

النادي الأهلي يستعد للدخول في مواجهة هامة اليوم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، ويطمح في الفوز للانتزاع الصدارة من بيراميدز الذي يملك 13 نقطة ولكن لعب مباراتين إضافيتين.

من جهة أخرى، يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز لتقديم أداء قوي وتحسين ترتيبه في الجدول إلى المراكز المتقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الموسم الماضي بين الفريقين انتهى بتعادل سلبي في ذهاب الدوري المصري، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 2-0 بفضل أهداف من رامي ربيعة وعلي معلول على ستاد السلام.



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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

بهذه النقاط القوية، يعد الأهلي والجونة على أتم الاستعداد لتقديم مباراة نارية، حيث يسعى الأول لتعزيز مكانته في الصدارة، فيما يطمح الثاني للظهور بشكل قوي ومحققًا الانتصار لتحسين ترتيبه في الدوري.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة – بث مباشر اليوم بالدوري المصري

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والجونة – بث مباشر اليوم بالدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي مع الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزاً على سيراميكا بنتيجة 2-1، وذلك في أخر ظهور بالدوري المصري، فيما فاز الجونة على الداخلية بنتيجة 2-1 في الجولة الأخرية.

مبارة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والجونة – بث مباشر اليوم بالدوري المصري الممتاز، حيث تنقل قناة أون تايم سبورت مع وجود استوديو تحليلي للمباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم بالعلامة الكاملة، بينما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة واحدة.