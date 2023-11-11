ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، عن القائمة المستدعاه لمباراة ألافيس في المباراة المرتقبة مساء غد الأحد على ستاد مونتجويك ضمن منافسات الأسبوع الـ13 في الدوري الإسباني .

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قائمة برشلونة الرسمية لمباراة ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: بيدري، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة برشلونة وألافيس في تمام الساعة 5.15 مساء بتوقيت القاهرة ، 6.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7.15 مساء بتوقيت الإمارات .