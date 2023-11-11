الغيابات تضرب برشلونة قبل لقاء ألافيس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة نظيره ألافيس مساء غد الأحد على ستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة الـ13 في الدوري الإسباني .

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قائمة برشلونة الرسمية لمباراة ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: بيدري، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة برشلونة وألافيس في تمام الساعة 5.15 مساء بتوقيت القاهرة ، 6.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7.15 مساء بتوقيت الإمارات .

غيابات برشلونة لمباراة ألافيس في الدوري الإسباني

تعرض فريق برشلونة للعديد من الغيابات وأبرزهم فرينكي دي يونج، بسبب الإصابة بجانب سيرجي روبيرتو بالإضافة إلى غياب جافي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

تذاع قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للمباراة برشلونة و ألافيس ،ويتولي التعليق على المباراة حفيظ دراجي .