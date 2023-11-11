" أبوجنه " يحرز الميدالية البرونزيه في بطولة العالم للفيتنس تشالنج

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن لاعب منتخب مصر لكمال الاجسام واللياقه البدنية البطل أحمد أبوجنه الفوز ببرونزية بطولة العالم في فئة الفيتنس تشالنج تحدي اللياقه ليسجل بهذه الانجاز التاريخى كونه اول لاعب مصري عربي للاساتذه يفوز بهذه البطوله الدوليه العالميه.

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هذا وكان ابوجنه قد شارك في بطولة العالم لكمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك والفيتنس تشالنج للرجال والسيدات التي أقيمت في سانتا سوزانا اسبانيا خلال الفترة من ١ الي ٦ نوفمبر ٢٠٢٣، في فئة جديده عليه هذا العام وهي فئة الفيتنس تشالنج تحدي اللياقه وتحصل علي الترتيب الثالث والميداليه البرونزيه للاساتذه وهو مااعتبره الجميع انجاز كبير حيث ان هذه الفئة تتطلب مقاييس خاصه في البنيه الجسمانيه واللياقه البدنيه والحركات التنافسيه الخاص بها وهو ماحققه البطل في وقت قياسي لايسطيع الكثير من الابطال تحقيقه والانتقال من فئة لفئه اخري بهذه السرعه والاحترافيه.

والجدير بالذكر ان احمد ابوجنه يعتبر اول بطل مصري يحصل علي قلاده ذهبيه في هذه الفئه حيث استطاع انتزاع فوز غالي في منافسات الفيتنس تشالنج في بطولة مستر يونيفيرس سوريا منذ حوالي ٣ اشهر وهاهو يكررها ببرونزية بطولة العالم هذه المره .