ساكا يقود اَرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ اَرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا عن تشكيل الجانرز أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويقود تشكيل اَرسنال الثلاثي بوكايو ساكا، وجابريل بارتينيلي، ولياندرو تروسار، حيث يرغب أرتيتا في أن تكون البداية قوية أمام بيرنلي.

تشكيل اَرسنال أمام بيرنلي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، جابرييل دوس سانتوس، ويليام ساليبا، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينهو، كاي هافرتز.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، لياندرو تروسار، بوكايو ساكا.

تشكيل اَرسنال الرسمي أمام بيرنلي

الجدير بالذكر أن أرسنال قبل لقاء اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصد 24 نقطة بالتساوي مع فريق ليفربول صاحب المرتبة الثالثة والذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يقع فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.