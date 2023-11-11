قبل إنضمامهم للمنتخب.. أسبوع هام للمحترفين المصريين

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب اللاعبين الدوليين لمنتخب مصر أسبوع هام خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل إنضمامهم لمعسكر الفراعنة لخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونعرض في السطور التالية أبرز مباريات محترفي منتخب مصر، ويأتي علي رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، والنني مع آرسنال.

محمد صلاح

يستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول لمهمة صعبة غدا الأحد، وذلك حين يلتقي الريدز مع برينتفورد، ضمن منافسات الجولة 12من الدوري الإنجليزي ويحتضنها ملعب "أنفيلد".

و حصد محمد صلاح جائزتي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والأفضل بصفوف فريقه ليفربول في شهر أكتوبر.

حيث تمكن صلاح من تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي، منها هدفان في ديربي ميرسيسايد الذي فاز به "الريدز" على إيفرتون بملعب أنفيلد.

مصطفي محمد

يلتقي غدًا الأحد، فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، مع نظيره فريق ميتزن ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

ويبحث مصطفى محمد للعودة مرة أخري لسجله التهديفي، بعدما تألق في اول 6 مباريات بالدوري الفرنسي وبات أول لاعب من فريق نانت ينجح فى تسجيل 5 أهداف خلال أول 6 جولات من المسابقة، منذ جافيت ندورام، خلال موسم 1995 - 1996.

عمر مرموش

يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يضم في صفوفه محترفنا المصري عمر مرموش مهاجم الفريق، مع نظيره فيردر بريمين، غدا الأحد 12 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

ويقضي عمر مرموش أحد أفضل فتراته الكروية مع فرانكفورت لما يقدمه من مستويات رائعة في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري الألماني, ودوري المؤتمر الأوروبي.

حيث رفع الدولي المصري عمر مرموش رصيده إلى 10 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت في 17 مباراة عادل بذلك نفس عدد أهداف مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول في كل البطولات هذا الموسم .

محمد النني

يحتضن ملعب "الإمارات" مساء اليوم السبت، اللقاء القوي بين فريقي آرسنال بقيادة محمد النني ونظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.