بركات يعلق على أنباء تفاوض الزمالك مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد بركات، نجم الأهلي السابق، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للوحدة الإماراتي لتولي تدريب الفريق الأبيض.

وقال محمد بركات في برنامجه على قناة المحور: "معلوماتي أن الزمالك مش متحمس للتعاقد مع موسيماني بسبب تدخلات زوجته خلال تجربته السابقة مع النادي الأهلي، بخلاف بعض التصريحات الإعلامية السابقة لها".

وأوضح: "أرى أن تعاقد الزمالك مع موسيماني أمر صعب وليس من ضمن حسابات النادي الأبيض من الأساس، في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن رحيل الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني السابق للفريق، بسبب النتائج السيئة، وتم تكليف معتمد جمال بتولي المهمة بدلا منه بشكل مؤقت.