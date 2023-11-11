رئيس نادي البنك الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، آخر استعدادات النادي للدخول في صفقات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، مساء الجمعة، إن هناك تفكير بالفعل في بعض اللاعبين، بالاخص ناصر منسي مهاجم الفريق السابق ومهاجم الزمالك الحالي.

وأوضح أنه هناك تفكير بالفعل في عودة ناصر منسي لنا مرة أخرى، لأنه كان هداف الفريق، خاصة وأنه كان خارج حساب المدرب السابق خوان أوسوريو.

وأشار الى أنه لا يمكن التعاقد مع أي لاعب قبل الحصول على تأكيد من المدير الفني طارق مصطفى، خاصة حال انتهاء أزمة إيقاف القيد في الزمالك.

وعن احتمالية التعاقد مع سامسون أكينيولا، مهاجم الزمالك، قال: "القرار النهائي للمدير الفني في هذا الأمر".

واستطاع فريق الزمالك التأهل إلى نهائي كأس مصر، بعد مباراة مثيرة وقوية مع فريق بيراميدز، بركلات الجزاء الترجيحية، في نصف نهائي البطولة.

وانتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3/3، ليلتجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للزمالك.

ويلاقي الزمالك فريق الأهلي، في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي، حيث تقام المباراة يوم 13 مارس عام 2024.

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