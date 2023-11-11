ثروت سويلم: من الوارد إعادة النظر في إشراك الزمالك في كأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فجر ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، مفاجأة عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري.

وقال "سويلم"، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية "ام بي سي مصر"، إنه كان يجب صدور عقوبة على الزمالك بعد انسحابه من بطولة السوبر الماضي لكن هذا لم يحدث، ومن الوارد بعد تغيير مجلس إدارة الزمالك إعادة النظر في إشراك الزمالك في كأس السوبر بشكلها الجديد.

وأضاف، قائلًا: "الزمالك لم يلعب السوبر الموسم الماضي وانسحب من البطولة، طبعا وجود الزمالك في البطولة الجديدة حاجة كويسة وخاصة السوبر هيبقى مختلف عن السنة اللي فاتت لأن البطولة السنة دي هيشارك فيها 4 فرق".

وتابع: "عقب اعتذار الزمالك كان لازم يصدر قرار بحرمانه من المسابقة القادمة لكن دا محصلش، بمنتهى الصراحة اللي حصل، بالتالى أصبح هناك (مخرج) لمشاركة الزمالك فى البطولة، لأن الموسم الماضي مكنش قرار مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب".

وبعد صعود فريق الزمالك لنهائي كأس مصر بعد تغلبه على نادي بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، يجهز مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب طلبًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك تغير وهذا مبرر لهم من أجل التقدم للمشاركة بكأس السوبر المصري، خاصة أن المجلس القديم هو من كان صاحب قرار الانسحاب من البطولة الماضية، مؤكدًا مشاركة الزمالك في بطولة السوبر بشكلها الجديد ستعطي قوة للبطولة.

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