حسام حسن: "ما حدث من ثلاثي الزمالك لو كان مع الأهلي المنتخب لن يجرؤ على ضمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد حسام حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، استدعاء ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، لقائمة منتخب مصر، على خلفية أزمتهما مع نادي الزمالك مؤخرًا.

واستدعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم إيقافه من قبل نادي الزمالك بسبب خروجه من معسكر مباراة زد وعدم المشاركة في التدريبات.

وقال "حسن"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "ام بي سي مصر"، إن فتوح وصبحي ارتكبا خطأ جسيما وكارثيا، بالخروج من المعسكر، متابعًا: "تركز المعسكر في هذه الظروف يعني أنتا لاعب لا يعتمد عليك".

وأكد أنه إذا كان هذا الموقف حدث في الأهلي، واتخذت إدارة الأهلي نفس قرارات الزمالك لتغير موقف فيتوريا، والمنتخب لن يجرؤ على ضمهم.

وأضاف: "لو ما حدث من ثلاثي الزمالك كان مع لاعبي الأهلي المنتخب لن يجرؤ على ضمهم، والأهلي لن يسمح بانضمام لاعبين تهربوا من المعسكر إلى المنتخب.. مش هنلف وندور على بعض".

وشدد حسام حسن، على ضرورة حسم موقف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني حاليًا، إما الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم أو التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في فترة التوقف الدولي.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم 25 لاعبًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر وضمت قائمة منتخب مصر

وتتكون قائمة منتخب مصر على كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

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