هل هي رسالة للملاك؟.. تعليق ناري من شوبير على بيان بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان نادي بيراميدز بشأن الاحتجاج على التحكيم في مواجهة الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر الماضية التي خسرها الفريق.

قال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه ملعب أون تايم: "لا أفهم إنزعاج نادي بيراميدز من التحكيم بعد خروجه من كأس مصر والخسارة من الزمالك خاصة أنه لا يوجد أخطاء كبيرة أثرت على النتيجة".

أضاف: "هل ما يفعله مسئولي بيراميدز هو توجيه رسالة للملاك إنك بتخسر بسبب التحكيم؟ ومامعنى التلويح أكثر من مرة بسحب الإستثمارات من مصر! ده أمر غير مقبول".

أتم تصريحاته: "انت خسرت كرة قدم فقط وعليك إصلاح أخطائك والتركيز مع فريقك بدلاً من كل ذلك، من أجل تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة".