قبل مباراة الجونة.. كهربا يستعرض عضلاته بهذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي عبر خاصية القصص القصير على منصة "إنستجرام"، فيديو له أثناء التمرين الصباحي في صالة الجيم قبل مواجهة الجونة اليوم السبت.

https://instagram.com/stories/mkahrabaa1010/3233631271075302913?utm_source=ig_story_item_share&igshid=ZWk3c3VndDhvZmMy

جدير بالذكر، يلاقي النادي الأهلي نظيره الجونة اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، على استاد خالد بشارة.

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