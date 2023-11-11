شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الأهلى قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلي مباراة قوية اليوم محلياً حينما يلتقي مع الجونة في بطولة الدوري المصري (دوري nile) التي ستتوقف عقب مباراة اليوم لانشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026.

ويسعى علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل لقب الدوري المصري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى بجدول ترتيب المسابقة، ويتسلح علاء عبد العال بنجومه المتألقين أمثال أحمد بلحاج وصبري رحيل وأرنود وشيكودى.

ويستعد علاء عبد العال، المدير الفنى للجونة، لخوض مباراته الـ15 أمام الأهلى، حيث خاض 14 مواجهة سابقة أمام المارد الأحمر وكانت البداية عام 2011.

ولعب علاء عبد العال 11 مباراة ضد الأهلى كمدير فنى للداخلية، وواحدة كمدرب للشرقية، ومباراتين مع إيسترن كومبانى، واستطاع عبد العال تحقيق الفوز على المارد الأحمر مرتين فقط طوال مسيرته، وكانتا مع الداخلية، كما تعادل أربع مرات أيضاً، فيما تلقى الهزيمة 8 مرات.

وانتهت آخر مباراة واجه فيها علاء عبد العال الأهلى كمدير فنى للداخلية بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

حقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.