شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. القوس والسهم يحجز مقعدين فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن منتخب مصر للقوس والسهم مقعدين للرجال والسيدات فى أولمبياد باريس 2024 من خلال مشاركة فى البطولة الأفريقية الثالثة عشرة المقامة فى تونس.

وتأهل يوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء على إلى الدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال للبطولة الأفريقية، كما تأهلت كل من رنا كامل وجنى علي إلى الدور نصف النهائي لمنافسات فردي السيدات.

وفي نفس الوقت، سيخوض منتخب مصر غدا منافسات نهائي فرق الرجال ونهائي فرق السيدات في البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى نصف نهائي المختلط "رجال وسيدات".

وتختتم غدا الأحد منافسات البطولة الأفريقية الثالثة عشرة للقوس والسهم المقامة بمدينة نابل التونسية بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة، يمثلون 20 دولة.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأول والثاني فى منافسات فردي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى صاحب المركز الأول فى منافسات الزوجي المختلط.

ويمثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء عمرو وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين