شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طه أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والكويت الكويتى بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبد الرحمن طه، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الكويت الكويتى، والتى انتهت بنتيجة 35 / 25 لصالح الأهلى فى تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن .

وحقق الأهلى فوزا مهما بعد الخسارة أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26، فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" فيما فاز فى ضربة البداية بالبطولة على النور السعودى بنتيجة 38/20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

وتضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.