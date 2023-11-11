شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى والجونة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لدورى Nile بصفة عامة والأهلى بصفة خاصة مواجهة المارد الأحمرأمام الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري nile) .

نرصد أبرز معلومات عن هذه المباراة كالتالى:

ج..يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيها وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري nile التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.

س.. ماذا فعل الأهلى والجونة فى آخر ظهور بالدورى ؟

ج..حقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

ج..يسعى الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز على الجونة فى عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة، ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري، لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين فى بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ج..يفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف، والمغربي رضا سليم وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات ومروان عطية.

ج..يسعى علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري المصري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى فى جدول ترتيب المسابقة، ويتسلح علاء عبد العال بنجومه المتألقين أمثال أحمد بلحاج وصبري رحيل وأرنود وشيكودى.

ج.. قرر كولر عودة محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لقيادة الجبهة اليُمنى فى مباراة الجونة بالدوري، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة سيراميكا الأخيرة.

ويحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ سياسة "الروتيشن" بين لاعبي الفريق الفترة الحالية لمواجهة ضغط المباريات وأزمة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حيث يتبادل أكرم توفيق ومحمد هاني قيادة الجبهة اليُمنى فقد شارك محمد هاني أساسياً في مباراة المقاولون قبل أن يُشارك أكرم توفيق فى المباراة التالية أمام سيراميكا وإنتهت المباراتين بفوز الأهلي بنتيجة واحدة (2-1).