شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمد يوسف قبل مواجهة الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلي مباراة قوية اليوم حينما يلتقي مع الجونة فى بطولة الدوري المصري (دوري nile) التى ستتوقف عقب مباراة اليوم لانشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026.
ومن المقرر أن يكون محمد يوسف حكمًا لمباراة الجونة والأهلي فى الدوري المصري، بالإضافة إلى هاني عبد الفتاح مساعد أول، وأسامة عبد اللطيف مساعد ثانٍ، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، فيما سيوجد على تقنية الفيديو كل من مصطفى مدحت ويعاونه محمد عباس قابيل.
وأدار يوسف مباراة واحدة الموسم الجاري بين الزمالك وسموحة وانتهت بنتيجة 5-1 للأبيض، وسبق وأدار يوسف مباراتين للأهلي فاز فيهما الأحمر.
وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة ، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على الجونة في عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.
ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات ومروان عطية.
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