شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمد يوسف قبل مواجهة الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلي مباراة قوية اليوم حينما يلتقي مع الجونة فى بطولة الدوري المصري (دوري nile) التى ستتوقف عقب مباراة اليوم لانشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026.

ومن المقرر أن يكون محمد يوسف حكمًا لمباراة الجونة والأهلي فى الدوري المصري، بالإضافة إلى هاني عبد الفتاح مساعد أول، وأسامة عبد اللطيف مساعد ثانٍ، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، فيما سيوجد على تقنية الفيديو كل من مصطفى مدحت ويعاونه محمد عباس قابيل.

وأدار يوسف مباراة واحدة الموسم الجاري بين الزمالك وسموحة وانتهت بنتيجة 5-1 للأبيض، وسبق وأدار يوسف مباراتين للأهلي فاز فيهما الأحمر.