شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب خالد بشارة لمواجهة الجونة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي، منذ قليل، ملعب خالد بشارة فى الغردقة لمواجهة الجونة فى المباراة المحدد لها الخامسة مساء اليوم، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile) .

وقام الجهاز الفني للأهلي بمُعاينة أرض الملعب بمجرد الوصول قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق اللقاء المرتقب.

ويحتل الأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري nile التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتان أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على الجونة في عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين فى بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية.

وفى المقابل، يسعى علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري المصري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى فى جدول ترتيب المسابقة، ويتسلح علاء عبد العال بنجومه المتألقين أمثال أحمد بلحاج وصبري رحيل وأرنود وشيكودى.