شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يقود هجوم الأهلي أمام الجونة ونيدفيد أساسياً فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الجونة التى تقام باستاد خالد بشارة فى الغردقة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile).

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وخط الهجوم: أنتوني موديست.

ويحتل الأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري nile التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتان أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على الجونة في عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين فى بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية.

وفى المقابل، يسعى علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري المصري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى فى جدول ترتيب المسابقة، ويتسلح علاء عبد العال بنجومه المتألقين أمثال أحمد بلحاج وصبري رحيل وأرنود وشيكودى