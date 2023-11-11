شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو وديانج وإمام عاشور على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجونة في مباراة اليوم كل من: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

ويلتقي الأهلي مع الجونة على ملعب خالد بشارة فى الغردقة فى المباراة المحدد لها الخامسة مساء اليوم، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile) .

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الجونة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويحتل الأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري nile التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.