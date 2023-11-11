شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كولر مع الأهلى قبل مواجهة الجونة اليوم؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 71 مباراة، فاز فى 49 لقاءً، وتعادل فى 15 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 130 هدفاً وتلقت شباكه 42، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.



